From campus, with love

Louis et Julien, amis d'enfance, rêvaient ensemble d'intégrer Mizzou, prestigieuse université de journalisme à Columbia, Missouri. Pourtant, depuis leur arrivée, ils ont cessé brutalement tout contact, et ne se sont plus adressé la parole. Chacun s'est recréé une vie. Louis, ouvertement gay, s'investit dans l'association LGBT du campus, entouré d'Angel, jeune homme trans, à la fois son ami et son amant, et d'Ana et Caleb, également membres de l'association. De son côté, Julien est devenu le lineman vedette de l'équipe de football américain. Son statut de "Frenchy" et ses performances sportives ont fait de lui une des stars du campus. Il n'a toutefois jamais osé faire son coming-out, surtout pas auprès de Yusuf, son meilleur ami et coéquipier. Alors que leur dernière année d'étude démarre, Louis se laisse entraîner dans un "fake dating" orchestré par Ana, avec Roman, un étudiant populaire et out, dans le but de faire élire un couple queer à l'élection du bal de promo. Ana rêve de créer un couple parfait avec les deux garçons, et que leur popularité forcera l'université à accepter leur candidature, événement jusque-là toujours refusé par l'administration conservatrice. Alors que Roman joue le jeu avec beaucoup d'enthousiasme, Louis accepte à contrecoeur. En effet, le plan imaginé par Ana ravive des sentiments que Louis et Julien pensaient avoir laissés derrière eux, soigneusement refoulés. Les deux garçons réussiront-ils enfin à se parler ? S'avoueront-ils pourquoi ils se sont éloignés ? Et surtout, est-il encore possible pour eux de se réconcilier ?