La clé de Dedaleum

Le grand final d'une saga époustouflante en édition collector ! Le terrible magus Manfred Tarr est à la recherche d'une clé. Une clé perdue depuis des années, qui détient le pouvoir de libérer les ténèbres dans le labyrinthe... Pour sauver Dedaleum, Benjamiah et Elizabella n'ont qu'une seule solution : accomplir les épreuves des Trois Soeurs et retrouver la clé avant. Ils se lancent dans un dangereux voyage jusqu'à la Forêt Tordue, qui abrite les créatures les plus incroyables, et jusqu'à l'ultime bataille. Une guerre dont ils ne sortiront pas indemnes.