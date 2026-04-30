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La clé de Dedaleum

Jordan Lees, Maike Plenzke

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Le grand final d'une saga époustouflante en édition collector ! Le terrible magus Manfred Tarr est à la recherche d'une clé. Une clé perdue depuis des années, qui détient le pouvoir de libérer les ténèbres dans le labyrinthe... Pour sauver Dedaleum, Benjamiah et Elizabella n'ont qu'une seule solution : accomplir les épreuves des Trois Soeurs et retrouver la clé avant. Ils se lancent dans un dangereux voyage jusqu'à la Forêt Tordue, qui abrite les créatures les plus incroyables, et jusqu'à l'ultime bataille. Une guerre dont ils ne sortiront pas indemnes.

Par Jordan Lees, Maike Plenzke
Chez Editions Auzou

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Auteur

Jordan Lees, Maike Plenzke

Editeur

Editions Auzou

Genre

Mondes fantastiques

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La clé de Dedaleum

Jordan Lees, Maike Plenzke trad. Juliette Lê

Paru le 30/04/2026

360 pages

Editions Auzou

24,95 €

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