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L'art de formuler sa stratégie de vie gagnante

Bruno Nzoyem

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Vous souhaitez prendre le contrôle de votre vie avec méthode, ambition et clarté ? Cet ouvrage vous propose une approche stratégique simple et puissante pour bâtir un avenir à la hauteur de vos aspirations. Que vous soyez étudiant en quête de direction, jeune professionnel en transition, cadre ou entrepreneur à la recherche de sens ou de performance, découvrez comment appliquer les outils de la stratégie d'entreprise à votre parcours personnel. Au programme : - Définir une vision inspirante - Identifier vos forces et opportunités - Fixer des objectifs significatifs - Elaborer un plan d'action efficace - Surmonter les obstacles et rester fidèle à vos priorités - Vous entourer de bonnes personnes Ce guide exigeant, concret, structuré et inspirant vous accompagnera pour devenir l'architecte stratégique de votre réussite. Votre vie mérite une stratégie. Commencez dès maintenant.

Par Bruno Nzoyem
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Bruno Nzoyem

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Carrière et réussite

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L'art de formuler sa stratégie de vie gagnante

Bruno Nzoyem

Paru le 30/03/2026

256 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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Scannez le code barre 9791044032607
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