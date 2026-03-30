L'art de formuler sa stratégie de vie gagnante

Vous souhaitez prendre le contrôle de votre vie avec méthode, ambition et clarté ? Cet ouvrage vous propose une approche stratégique simple et puissante pour bâtir un avenir à la hauteur de vos aspirations. Que vous soyez étudiant en quête de direction, jeune professionnel en transition, cadre ou entrepreneur à la recherche de sens ou de performance, découvrez comment appliquer les outils de la stratégie d'entreprise à votre parcours personnel. Au programme : - Définir une vision inspirante - Identifier vos forces et opportunités - Fixer des objectifs significatifs - Elaborer un plan d'action efficace - Surmonter les obstacles et rester fidèle à vos priorités - Vous entourer de bonnes personnes Ce guide exigeant, concret, structuré et inspirant vous accompagnera pour devenir l'architecte stratégique de votre réussite. Votre vie mérite une stratégie. Commencez dès maintenant.
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