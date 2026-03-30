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#Roman francophone

Tout le poids du monde

Laurent Brun

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Alma semble une adolescente comme les autres. Pourtant, derrière son regard brûle une énergie farouche, incapable d'accepter l'injustice lorsqu'elle frappe ceux qu'elle aime. Autour d'elle, des êtres singuliers aux blessures silencieuses : une cheffe vietnamienne experte en arts martiaux, un majordome écossais marqué par la guerre, d'anciennes championnes, des artistes aux rêves brisés... Déterminée à comprendre leurs failles pour alléger leur présent, Alma se lance dans une quête intime qui la mène au coeur des secrets et des fragilités humaines. En cherchant à réparer les autres, elle apprend à se construire elle-même. Un ouvrage lumineux sur l'empathie, la transmission et le pouvoir d'une âme décidée à changer le monde, un destin à la fois.

Par Laurent Brun
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Laurent Brun

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Tout le poids du monde

Laurent Brun

Paru le 30/03/2026

276 pages

Le Lys Bleu

23,40 €

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Scannez le code barre 9791044031853
9791044031853
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