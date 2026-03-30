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Esprit de laïcité et pouvoirs en France

Julien Papp

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Des Lumières à nos jours, la laïcité française se révèle comme un combat permanent au coeur de la nation. Née dans la rupture de la Révolution française de 1789 et consacrée par la Loi du 9 décembre 1905, elle a défié le pouvoir religieux et redéfini la place de la foi dans l'espace public. Mais rien n'a jamais été acquis : crises politiques, guerres, et même le régime de Vichy ont ébranlé ses fondements. Au fil des décennies, l'école et la neutralité de l'Etat deviennent les champs de bataille d'idées opposées. Un essai percutant qui éclaire les tensions d'hier pour mieux comprendre les débats brûlants d'aujourd'hui.

Par Julien Papp
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Julien Papp

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Ouvrages généraux

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Esprit de laïcité et pouvoirs en France

Julien Papp

Paru le 30/03/2026

236 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791044029751
9791044029751
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