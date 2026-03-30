Esprit de laïcité et pouvoirs en France

Des Lumières à nos jours, la laïcité française se révèle comme un combat permanent au coeur de la nation. Née dans la rupture de la Révolution française de 1789 et consacrée par la Loi du 9 décembre 1905, elle a défié le pouvoir religieux et redéfini la place de la foi dans l'espace public. Mais rien n'a jamais été acquis : crises politiques, guerres, et même le régime de Vichy ont ébranlé ses fondements. Au fil des décennies, l'école et la neutralité de l'Etat deviennent les champs de bataille d'idées opposées. Un essai percutant qui éclaire les tensions d'hier pour mieux comprendre les débats brûlants d'aujourd'hui.