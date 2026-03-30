Dans ce livre, Shani Diluka propose une réflexion personnelle et accessible sur la dimension spirituelle de l'Art, et plus particulièrement de la musique. L'ouvrage alterne méditations et récits de rencontres avec de grands maîtres qui ont marqué son parcours, dessinant une pensée nourrie par l'expérience, l'écoute et la transmission. A la croisée de l'essai philosophique et du témoignage artistique, le texte interroge le rôle de l'Art aujourd'hui, sa capacité à relier les générations et à transmettre les valeurs fondamentales héritées des anciens. La musique y dialogue avec la peinture, la poésie, la science, et à travers de nombreuses références qui vont de la philosophe Simone Weil à Rimbaud, de Basquiat à Léonard de Vinci, de Beethoven à Rodin, en passant par Schubert et Boulez. Hommage assumé à la quête de l'invisible et de la beauté portée par Kandinsky, dont "Du spirituel dans l'art, en particulier la peinture" a profondément marqué l'auteure, cet ouvrage invite à une approche intérieure et exigeante de la création.