Penser l'avenir, vivre l'Espérance

Institut Catholique de Toulouse Le thème de l'année jubilaire ordinaire porte sur l'Espérance, nous invitant à stimuler nos esprits et nos coeurs à ce don de Dieu pour les chrétiens comme pour le monde. L'Espérance accompagne toute l'histoire biblique, par la bouche des prophètes comme par la prière du psalmiste. De même, l'apôtre Paul aurait eu bien des raisons de se décourager ; pourtant, il est témoin par sa vie et ses écrits d'une espérance si puissante qu'elle ne saurait se briser. Au-delà de ces regards bibliques, l'entrée du monde contemporain dans l'ère anthropocène bouleverse notre rapport au vivant. Les urgences, tant humaines qu'écologiques, nous interrogent sur notre capacité à surmonter les paradigmes modernes de la science et de notre lien à la nature. L'humain semble plus enclin aux désespoirs, alors que l'Espérance demeure centrale dans la vie chrétienne. Afin de nourrir cette réflexion, ce 3ème colloque interdisciplinaire croise les savoirs de l'écologie, des sciences et de la théologie, essayant de répondre à une série d'interpellations existentielles : La toile de fond du pessimisme nous rend-elle aveugles à l'enthousiasme chrétien ? Le progrès risque-t-il de nous rendre muets ? Sommes-nous dans un temps de sidération qui neutralise le discernement et nous plonge dans une vallée de l'étrange ?