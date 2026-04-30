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A temps et à contretemps

Jean-Marie Gobert

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Ce livre est un essai de relecture du monde contemporain à la lumière d'une compréhension orthodoxe de la foi La foi chrétienne exclut que nous "soyons du monde" lors même que nous vivons dans ce monde. Elle est d'abord une rencontre, qui a pu, on non, advenir par l'Eglise, mais qui ne pourra se vivre qu'en Eglise ; rencontre avec une Personne vivante, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme à l'invite duquel nous avons répondu. C'est une rencontre avec une vérité qui n'est pas plus de l'ordre des sciences que de celui de la philosophie ou de quelque psychologie, puisque cette "vérité qui nous fait vivre" n'est autre que le Christ : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" et c'est Lui, et Lui seul, qui nous rend libre. Voilà l'humus duquel procèdent les différentes chroniques rassemblées dans ce recueil. Des chroniques : autrement dit des réflexions suscitées par le regard porté sur des données actuelles, qu'il s'agisse d'événements (le confinement répété d'une population, par exemple) ou de courants de pensée. Ces textes ne sont pas plus habités par un goût de la polémique que par celui de complaire aux errements du jour. Ils ne font que se risquer, quelles que soient les limites et les impérities de leur auteur pour ce faire, à témoigner que le Christ nous invite - aujourd'hui comme hier- à nous libérer de toutes ces forces d'asservissement qui nous harcèlent et qui toujours sont les fruits vénéneux des copulations de la peur et de l'illusion.

Par Jean-Marie Gobert
Chez Parole et silence

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Auteur

Jean-Marie Gobert

Editeur

Parole et silence

Genre

Orthodoxie

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A temps et à contretemps

Jean-Marie Gobert

Paru le 28/05/2026

330 pages

Parole et silence

22,00 €

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