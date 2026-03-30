Saga prophétie

Deux êtres meurtris. Une mission sur Midgard. Et un enfant dont l'existence pourrait tout bouleverser. Deux ans après une rupture, l'Archange Ariel croise à nouveau Thor, dieu de la foudre au tempérament impétueux. Ils n'ont plus rien à se dire... mais l'urgence les contraint à avancer ensemble. Sur Terre, des créatures d'inspiration égyptienne surgissent et propagent le chaos. Au coeur de l'affrontement apparaît Horus, enfant fragile, déjà traversé d'une puissance rare. Il porte un héritage que l'on veut s'approprier. A mesure que les jours passent, visions et révélations fissurent leurs certitudes. Entre protection, méfiance et combats, une alliance inattendue se dessine. Ariel et Thor deviennent les gardiens d'un destin qui les dépasse. Parviendront-ils à sauver Horus sans se perdre une seconde fois ?