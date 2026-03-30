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Saga prophétie

Ploma Libali

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Deux êtres meurtris. Une mission sur Midgard. Et un enfant dont l'existence pourrait tout bouleverser. Deux ans après une rupture, l'Archange Ariel croise à nouveau Thor, dieu de la foudre au tempérament impétueux. Ils n'ont plus rien à se dire... mais l'urgence les contraint à avancer ensemble. Sur Terre, des créatures d'inspiration égyptienne surgissent et propagent le chaos. Au coeur de l'affrontement apparaît Horus, enfant fragile, déjà traversé d'une puissance rare. Il porte un héritage que l'on veut s'approprier. A mesure que les jours passent, visions et révélations fissurent leurs certitudes. Entre protection, méfiance et combats, une alliance inattendue se dessine. Ariel et Thor deviennent les gardiens d'un destin qui les dépasse. Parviendront-ils à sauver Horus sans se perdre une seconde fois ?

Par Ploma Libali
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ploma Libali

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Saga prophétie

Ploma Libali

Paru le 30/03/2026

140 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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Scannez le code barre 9791043701849
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