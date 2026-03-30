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#Roman francophone

La bonbonnière des Wagowski

Coralie Vankerkhoven

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En 1926, Wolf Wagowski, Juif originaire de Pologne, émigre en Belgique. En 1929, sa future femme, Johanna Goldberg, Juive originaire d'Allemagne, vient vivre avec lui à Bruxelles. Janvier 1943. Un train part de Malines à destination d'Auschwitz. A bord, parmi des centaines de déportés, se trouvent Wolf et Johanna. Ils n'en reviendront pas. A défaut d'avoir voulu les aider, la grand-mère de Coralie Vankerkhoven en portera la culpabilité jusqu'à sa mort. Dans La bonbonnière des Wagowski, écrit sous la forme épistolaire, Coralie Vankerkhoven imagine, en se référant aux documents d'époque, quelle a été leur vie ainsi que celle de leurs proches restés en Pologne et en Allemagne. Au fil des lettres qui, de 1929 à 1943, s'égrènent jusqu'à la catastrophe finale, la menace se fait plus précise, l'existence devient plus précaire, tandis que l'impensable s'installe inexorablement.

Par Coralie Vankerkhoven
Chez Murmure des soirs

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Auteur

Coralie Vankerkhoven

Editeur

Murmure des soirs

Genre

Littérature française

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La bonbonnière des Wagowski

Coralie Vankerkhoven

Paru le 30/03/2026

Murmure des soirs

19,00 €

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