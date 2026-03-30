Gym n'tonic

Après bien des déboires, Rafe, serveur dans un bar gay, a fait un choix. Se consacrer au sport, à son hygiène de vie ainsi qu'à se construire un quotidien stable qu'il partage avec Jax, son meilleur ami. Son mantra reste clair, pour ne plus céder aux abus d'autrefois. Pas d'hétéro. Son équilibre est pourtant bouleversé par sa rencontre avec Misha. Solaire, un peu maladroit, mais brillant, le jeune homme se retrouve vite embarqué par le pétulant Jax, qui voit en lui une grande cause à soutenir. D'abord méfiant, Rafe va malgré tout se laisser peu à peu charmer par la gentillesse désarmante de Misha, et se bâtit entre eux une relation solide. Pourtant, sous la surface, les émotions se troublent. Entre repas partagés, séances à la salle, et confidences, Rafe lutte contre une attirance qu'il se refuse à admettre, tandis que Misha, lui, s'ouvre de plus en plus à des possibilités qu'il n'avait jusqu'ici même pas considérées. Cependant, y a-t-il le moindre espoir de voir les sentiments fleurir, lorsque les limites sont si claires qu'elles semblent infranchissables ?