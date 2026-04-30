Randonnées au Québec - 25 itinéraires de rêve, les plus beaux sentiers pédestres Gaspésie, Laurentides, Estrie, Charlevoix, le long du Saint-Laurent et du Saguenay, près de Montréal et Québec Ce magnifique ouvrage vous invite à partir à l'aventure aux quatre coins du Québec, au fil de parcours que ponctuent des randonnées pédestres inoubliables. Rédigé par des passionnés de plein air, cet album se présente comme une splendide source d'inspiration et une boîte à outils pour préparer votre prochain périple, qu'il s'agisse d'une sortie en famille, d'un séjour combinant visites culturelles et randonnées pédestres ou d'une équipée le long d'un sentier légendaire. Abondamment illustré de photographies spectaculaires, Randonnées au Québec - 25 itinéraires de rêve vous propose de vivre des moments de pure extase : explorations des parcs nationaux du Québec, incluant ceux de la Gaspésie, des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et d'Anticosti ; découvertes des plus beaux sommets de l'Estrie et de la Montérégie ; balades au fil de l'eau du fleuve Saint-Laurent et du fjord du Saguenay ; échappées à proximité des grandes villes dans la région de Québec, la Mauricie et Lanaudière ; promenades familiales dans les Laurentides et en Outaouais ; expéditions sur le Sentier national du Québec et le Sentier international des Appalaches... Randonnées au Québec - 25 itinéraires de rêve décrit au jour le jour chaque trajet, les sites de randonnée qui le jalonnent et les paysages qu'on peut y admirer. Chaque circuit contient de précieux conseils pour réussir vos excursions. Offrez ou offrez-vous des randonnées de rêve aux quatre coins du Québec avec ce beau livre époustouflant !