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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Chasse le naturel

Christelle Fouquet

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Juliette, Aurélie, Hannah, Appoline, Jeanne et Paulette. Quatre générations de femmes, une même question : comment être libre... et heureuse ? De la jeunesse à la vieillesse, chacune se heurte à ses propres entraves : attentes sociales, blessures invisibles, peurs héritées. Empêchées, freinées, parfois embourbées dans des schémas qu'on ne leur a jamais enseigné à décrypter, elles cherchent leur voie vers le bien-être et l'autonomie. Aucune n'a été préparée au chaos intime que traversent les dames à chaque âge de la vie. Alors, elles apprennent, ensemble. Elles tombent, se relèvent, se confrontent et se soutiennent. Un ouvrage choral puissant et profondément humain sur la transmission, l'émancipation et la solidarité féminine. Parce qu'il n'est jamais trop tôt - ni trop tard - pour s'affranchir et choisir sa propre liberté.

Par Christelle Fouquet
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Christelle Fouquet

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Chasse le naturel

Christelle Fouquet

Paru le 30/03/2026

164 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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Scannez le code barre 9791044031884
9791044031884
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