Chasse le naturel

Juliette, Aurélie, Hannah, Appoline, Jeanne et Paulette. Quatre générations de femmes, une même question : comment être libre... et heureuse ? De la jeunesse à la vieillesse, chacune se heurte à ses propres entraves : attentes sociales, blessures invisibles, peurs héritées. Empêchées, freinées, parfois embourbées dans des schémas qu'on ne leur a jamais enseigné à décrypter, elles cherchent leur voie vers le bien-être et l'autonomie. Aucune n'a été préparée au chaos intime que traversent les dames à chaque âge de la vie. Alors, elles apprennent, ensemble. Elles tombent, se relèvent, se confrontent et se soutiennent. Un ouvrage choral puissant et profondément humain sur la transmission, l'émancipation et la solidarité féminine. Parce qu'il n'est jamais trop tôt - ni trop tard - pour s'affranchir et choisir sa propre liberté.