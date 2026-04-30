Randonnées à vélo en France - 50 itinéraires de rêve, source d'inspiration pour excursions de cyclotourisme, escapades en ville, balades sur chemins de campagne ou expéditions sportives sur deux roues. Rédigé par de vrais passionnés du vélo, cet album magnifique constitue une splendide source d'inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer vos prochaines excursions de cyclotourisme, escapades urbaines, balades sur de jolis chemins de campagne ou expéditions sportives sur deux roues aux quatre coins de la France. Abondamment illustré de photographies toutes plus spectaculaires les unes que les autres, cet ouvrage vous convie à vivre des moments de pur bonheur : promenades au fil du canal du Midi, de la Loire, de la Moselle, du canal de la Garonne, du Rhin et du Rhône ; échappées en Provence, en Lorraine, en Charente, en Camargue, en Alsace et dans le Jura ; excursions sur la Véloroute du Lin, la Véloscénie, la Vélomaritime, la Vélobuissonnière, la Belle Via et la Vélodyssée ; expéditions dans le massif des Vosges, sur le mont Ventoux et dans les paysages volcaniques de l'Auvergne ; virées urbaines dans les régions de Paris, Bordeaux, Toulouse et Lyon ; aventures sur la Route des Grandes Alpes, dans les Préalpes et sur le mont Blanc ; périples dans les Pyrénées, en Bretagne, en Normandie et en Corse. Randonnées à vélo en France - 50 itinéraires de rêve décrit au jour le jour chaque itinéraire, les routes et voies cyclables d'exception à emprunter, les expériences inoubliables à vivre, les villes et villages à découvrir et les paysages à admirer. Chaque circuit est assorti de conseils précieux et de recommandations éclairées pour réussir vos sorties. Voilà un splendide cadeau à offrir... ou à s'offrir !