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#Roman francophone

Une semaine peu banale !

Gilles Déka, Emile Siko

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Marc, notre héros du quotidien, va vivre une semaine peu ordinaire avec ses collègues de travail, ses amis, ou encore l'association dont il s'occupe, mais pas seulement... Lui qui se pensait acteur de sa propre histoire découvre qu'il n'est peut-être qu'un simple spectateur. Peu à peu, il prend conscience d'un théâtre social discret mais puissant, où les groupes influencent nos comportements, nos choix et nos décisions, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. A travers son cheminement, cette analyse propose une lecture sensible et originale des dynamiques invisibles qui façonnent nos vies, et offre de précieuses clés pour mieux les comprendre.

Par Gilles Déka, Emile Siko
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Gilles Déka, Emile Siko

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Une semaine peu banale !

Gilles Déka, Emile Siko

Paru le 30/03/2026

108 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791044031198
9791044031198
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