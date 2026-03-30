Une semaine peu banale !

Marc, notre héros du quotidien, va vivre une semaine peu ordinaire avec ses collègues de travail, ses amis, ou encore l'association dont il s'occupe, mais pas seulement... Lui qui se pensait acteur de sa propre histoire découvre qu'il n'est peut-être qu'un simple spectateur. Peu à peu, il prend conscience d'un théâtre social discret mais puissant, où les groupes influencent nos comportements, nos choix et nos décisions, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. A travers son cheminement, cette analyse propose une lecture sensible et originale des dynamiques invisibles qui façonnent nos vies, et offre de précieuses clés pour mieux les comprendre.