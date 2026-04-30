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Dans l'atelier de la sociocritique

Judith Sribnai, Geneviève Lafrance

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En étudiant les interactions entre textes littéraires et imaginaire social, la sociocritique permet d'appréhender aussi bien le roman que la chronique sportive, du Moyen Age à l'époque contemporaine. Ses artisans, issus de part et d'autre de l'Atlantique, soulignent ici les dérives polysémiques et les décalages dans l'écriture quand celle-ci ébranle les idées du jour et les assises de la communauté - ce qui la fonde, la nourrit, la transforme, la menace. C'est pour nous faire redécouvrir cette approche, élaborée depuis plusieurs décennies, que les contributeurs de cet ouvrage nous invitent dans leur atelier. Ils répondent, chacun à leur manière, à la question lancée par Pierre Popovic, l'un des chefs de file du mouvement : "Ethno- et sociocriticiens, qu'est-ce qui vous fait marcher ? "

Par Judith Sribnai, Geneviève Lafrance
Chez PU Montréal

|

Auteur

Judith Sribnai, Geneviève Lafrance

Editeur

PU Montréal

Genre

Méthodologie littéraire

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Dans l'atelier de la sociocritique

Judith Sribnai, Geneviève Lafrance

Paru le 30/04/2026

PU Montréal

25,00 €

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Scannez le code barre 9782760654495
9782760654495
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