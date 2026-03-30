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Dictionnaire pratique de la chirurgie esthétique

Vladimir Mitz

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Le Dictionnaire pratique de la chirurgie esthétique est une référence complète et accessible pour tout patient ou professionnel désireux de comprendre les subtilités de cette spécialité. En abordant des techniques de rajeunissement, de reconstruction et de transformations corporelles, Vladimir Mitz propose un aperçu détaillé de l'évolution historique et des avancées modernes en chirurgie esthétique. Ecrit par un expert reconnu, ce guide offre des informations essentielles sur chaque intervention, permettant au lecteur de prendre des décisions éclairées, sans pression extérieure.

Par Vladimir Mitz
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Vladimir Mitz

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Chirurgie esthétique

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Dictionnaire pratique de la chirurgie esthétique

Vladimir Mitz

Paru le 30/03/2026

280 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791043704956
9791043704956
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