Le Dictionnaire pratique de la chirurgie esthétique est une référence complète et accessible pour tout patient ou professionnel désireux de comprendre les subtilités de cette spécialité. En abordant des techniques de rajeunissement, de reconstruction et de transformations corporelles, Vladimir Mitz propose un aperçu détaillé de l'évolution historique et des avancées modernes en chirurgie esthétique. Ecrit par un expert reconnu, ce guide offre des informations essentielles sur chaque intervention, permettant au lecteur de prendre des décisions éclairées, sans pression extérieure.