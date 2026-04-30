Le livre 100 bestioles, 1000 pattes initie les jeunes à l'entomologie de terrain, avec 100 portraits d'arthropodes et d'insectes du Québec. Il invite les enfants à explorer la nature, à observer les espèces sans les déranger et à les relâcher après chaque rencontre. Parmi les 100 espèces présentées, environ 40 sont classées selon leur degré de difficulté d'observation ou de capture. Ce système de "chasse au trésor" développe patience, curiosité et respect du vivant. Chaque fiche propose un texte précis, riche en vocabulaire scientifique, en noms latins et en descriptions factuelles à hauteur d'insecte. Le ton reste accessible tout en conservant une rigueur certaine, pour accompagner de jeunes lecteurs passionnés. Destiné aux enfants de 8 à 14 ans, 100 bestioles, 1000 pattes présente de si belles photographies que même les plus petits et les plus grands prendront plaisir à le feuilleter. Il séduira aussi les enseignants, les animateurs nature et les parents curieux. Ce livre encourage une lecture active sur le terrain, à hauteur d'insecte.