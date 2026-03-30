Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Cultures, identités et progrès des sociétés

Pierre Kipré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les cultures africaines constituent encore l'élément principal d'identification citoyenne dans nos Etats, malgré les mutations et transformations imposées par l'épisode colonial. Cependant, face aux diverses inadaptations que révèlent les nouveaux besoins sociaux et politiques, les savoirs, savoir-être et savoir-penser endogènes devraient acquérir et se doter de traits nouveaux et plus novateurs. Cet ouvrage explore la question de l'évolution des cultures africaines et de leur impact sur le développement des sociétés contemporaines. L'auteur analyse la manière dont les cultures africaines peuvent se régénérer et influencer positivement les institutions éducatives et sociales, tout en réaffirmant leur rôle central dans la construction de la citoyenneté et du progrès en Afrique.

Par Pierre Kipré
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Pierre Kipré

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cultures, identités et progrès des sociétés par Pierre Kipré

Commenter ce livre

 

Cultures, identités et progrès des sociétés

Pierre Kipré

Paru le 30/03/2026

248 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043704260
9791043704260
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.