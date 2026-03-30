Cultures, identités et progrès des sociétés

Les cultures africaines constituent encore l'élément principal d'identification citoyenne dans nos Etats, malgré les mutations et transformations imposées par l'épisode colonial. Cependant, face aux diverses inadaptations que révèlent les nouveaux besoins sociaux et politiques, les savoirs, savoir-être et savoir-penser endogènes devraient acquérir et se doter de traits nouveaux et plus novateurs. Cet ouvrage explore la question de l'évolution des cultures africaines et de leur impact sur le développement des sociétés contemporaines. L'auteur analyse la manière dont les cultures africaines peuvent se régénérer et influencer positivement les institutions éducatives et sociales, tout en réaffirmant leur rôle central dans la construction de la citoyenneté et du progrès en Afrique.