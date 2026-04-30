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Mes tenues à créer - Les super mignons

Pauline Marlet

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Des animaux trop cute à habiller, des dressings avec des stickers au look K-Pop hyper tendance, c'est LA nouvelle collection de stylisme à adopter ! Une toute nouvelle collection de stylisme au look hyper moderne qui s'inspire des tendances "cutie" et "K-Pop" ! 5 adorables modèles "animaux-humanisés" animent les jolies pages de ce livre dans des décors funs et colorés. A chaque personnage son dressing : 10 faces de stickers dédiées à l'univers de chaque modèle pour les habiller selon leur style. Une couverture attrayante grâce au vernis mat rehaussé de fer à dorer.

Par Pauline Marlet
Chez Hemma

|

Auteur

Pauline Marlet

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes tenues à créer - Les super mignons

Pauline Marlet

Paru le 07/05/2026

44 pages

Hemma

7,50 €

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Scannez le code barre 9782508063626
9782508063626
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