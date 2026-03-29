Quand nos coeurs ont chaviré... retrace le parcours de personnages brisés, engagés sur le long chemin de la reconstruction. En prenant le départ du Vendée Globe, Fabien affronte ses tempêtes intérieures et cet océan qui lui a arraché sa famille. A terre, Anaïs accepte un poste d'enseignante aux Sables-d'Olonne pour fuir une rupture douloureuse, marquée par le deuil et le chagrin. Hugo, son ancien compagnon rongé par la culpabilité, s'exile quant à lui en Bretagne dans l'espoir de trouver du réconfort auprès d'une amie d'enfance. Mais Virginie, elle aussi, cache des blessures que l'on croit irréparables... Un roman à la fois poignant et lumineux sur la résilience, où les coeurs fissurés apprennent à renaître, magnifiés par leurs cicatrices ; à l'image du kintsugi, cet art japonais qui sublime les brisures.