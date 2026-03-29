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#Roman francophone

Quand nos coeurs ont chaviré...

Frédérique Roger

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Quand nos coeurs ont chaviré... retrace le parcours de personnages brisés, engagés sur le long chemin de la reconstruction. En prenant le départ du Vendée Globe, Fabien affronte ses tempêtes intérieures et cet océan qui lui a arraché sa famille. A terre, Anaïs accepte un poste d'enseignante aux Sables-d'Olonne pour fuir une rupture douloureuse, marquée par le deuil et le chagrin. Hugo, son ancien compagnon rongé par la culpabilité, s'exile quant à lui en Bretagne dans l'espoir de trouver du réconfort auprès d'une amie d'enfance. Mais Virginie, elle aussi, cache des blessures que l'on croit irréparables... Un roman à la fois poignant et lumineux sur la résilience, où les coeurs fissurés apprennent à renaître, magnifiés par leurs cicatrices ; à l'image du kintsugi, cet art japonais qui sublime les brisures.

Par Frédérique Roger
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Frédérique Roger

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Quand nos coeurs ont chaviré...

Frédérique Roger

Paru le 29/03/2026

300 pages

Le Lys Bleu

24,50 €

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Scannez le code barre 9791044030054
9791044030054
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