Apprenez à programmer en Python

Vous n'y connaissez rien en programmation et vous souhaitez apprendre un langage clair et intuitif ? Python est fait pour vous ! Vous découvrirez dans ce livre conçu pour les débutants tout ce dont vous avez besoin pour programmer, des bases à la bibliothèque standard en passant par la programmation orientée objet. Dans cette deuxième édition, vous trouverez aussi des mises à jour pour la nouvelle version de Python sur le tri, les tests unitaires, le threading... Qu'allez-vous apprendre ? - Qu'est-ce que la programmation ? Quel langage choisir ? Pourquoi Python ? - Installation de Python et découverte du langage - Les concepts de la programmation orientée objet - Initiations aux interfaces graphiques avec Tkinter - Communication en réseau dans les programmes Python - Les bonnes pratiques, pour améliorer vos codes