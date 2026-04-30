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Apprenez à programmer en Python

Vincent Le Goff

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Vous n'y connaissez rien en programmation et vous souhaitez apprendre un langage clair et intuitif ? Python est fait pour vous ! Vous découvrirez dans ce livre conçu pour les débutants tout ce dont vous avez besoin pour programmer, des bases à la bibliothèque standard en passant par la programmation orientée objet. Dans cette deuxième édition, vous trouverez aussi des mises à jour pour la nouvelle version de Python sur le tri, les tests unitaires, le threading... Qu'allez-vous apprendre ? - Qu'est-ce que la programmation ? Quel langage choisir ? Pourquoi Python ? - Installation de Python et découverte du langage - Les concepts de la programmation orientée objet - Initiations aux interfaces graphiques avec Tkinter - Communication en réseau dans les programmes Python - Les bonnes pratiques, pour améliorer vos codes

Par Vincent Le Goff
Chez Eyrolles

|

Auteur

Vincent Le Goff

Editeur

Eyrolles

Genre

Programmation

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Apprenez à programmer en Python

Vincent Le Goff

Paru le 30/04/2026

518 pages

Eyrolles

33,00 €

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