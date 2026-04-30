Tomes 20 à 21

Intégrale des tomes 20 et 21 de la série à l'univers steampunk et aux aventures fantastiques. Cette uchronie captivante du XIXe siècle qui voit s'opposer Victor Hugo et Napoléon III, mêle l'Histoire au spiritisme ! Retranchés au palais de l'Elysée aux côtés de Louise Michel, les Républicains se préparent derrière leurs barricades à subir l'assaut des troupes impériales. La situation semble perdue quand Gavroche et Eglantine annoncent qu'ils ont une solution. Mais cela leur demanderait de révéler un secret qu'ils gardent depuis leur adolescence, depuis les premiers mois de l'exil à Jersey, dans une maison appelée Marine Terrace.