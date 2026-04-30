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Tomes 20 à 21

Fred Duval

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Intégrale des tomes 20 et 21 de la série à l'univers steampunk et aux aventures fantastiques. Cette uchronie captivante du XIXe siècle qui voit s'opposer Victor Hugo et Napoléon III, mêle l'Histoire au spiritisme ! Retranchés au palais de l'Elysée aux côtés de Louise Michel, les Républicains se préparent derrière leurs barricades à subir l'assaut des troupes impériales. La situation semble perdue quand Gavroche et Eglantine annoncent qu'ils ont une solution. Mais cela leur demanderait de révéler un secret qu'ils gardent depuis leur adolescence, depuis les premiers mois de l'exil à Jersey, dans une maison appelée Marine Terrace.

Par Fred Duval
Chez Delcourt

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Auteur

Fred Duval

Editeur

Delcourt

Genre

Aventure

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Tomes 20 à 21

Fred Duval

Paru le 30/04/2026

96 pages

Delcourt

25,50 €

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