Coeurs de légende

Valentine, étudiante vive et curieuse, croise un soir dans le métro le regard de Côme, joueur de kora franco-malien, héritier d'une lignée de griots, dont la musique semble parler directement au coeur. Invité à une soirée improvisée, Côme fait vibrer les murs et les âmes, et une attirance discrète naît entre silences troublés et confidences murmurées. Autour d'eux, l'amitié se tisse, la romance s'esquisse, tandis que l'exil, la précarité et les échos d'un Mali tourmenté rappellent que l'amour n'efface pas les cicatrices mais peut les apaiser. Entre flamme naissante et fidélité aux racines, chacun devra choisir : se protéger ou oser aimer, partir ou construire, fuir ou s'ancrer.