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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Coeurs de légende

Pascal Viriot

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Valentine, étudiante vive et curieuse, croise un soir dans le métro le regard de Côme, joueur de kora franco-malien, héritier d'une lignée de griots, dont la musique semble parler directement au coeur. Invité à une soirée improvisée, Côme fait vibrer les murs et les âmes, et une attirance discrète naît entre silences troublés et confidences murmurées. Autour d'eux, l'amitié se tisse, la romance s'esquisse, tandis que l'exil, la précarité et les échos d'un Mali tourmenté rappellent que l'amour n'efface pas les cicatrices mais peut les apaiser. Entre flamme naissante et fidélité aux racines, chacun devra choisir : se protéger ou oser aimer, partir ou construire, fuir ou s'ancrer.

Par Pascal Viriot
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Pascal Viriot

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Coeurs de légende

Pascal Viriot

Paru le 28/03/2026

72 pages

Le Lys Bleu

11,50 €

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