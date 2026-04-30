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Orléans

France Richemond, Laurent Vissière, Filippo Cenni

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Avec Assiégés, revivez le quotidien de la guerre au Moyen Age à travers le récit romancé des sièges les plus célèbres vus par les yeux de ceux et celles qui les ont vécus de l'intérieur. Du siège d'Orléans, on connaît surtout la fin victorieuse avec Jeanne d'Arc. Mais ce siège a en fait duré six mois. Romancé mais historiquement inattaquable, ce livre raconte la vie quotidienne des assiégés. Il a pour héros le truculent capitaine La Hire, maître Jehan, l'artilleur qui mit au point l'ancêtre du fusil, son apprenti Colas et Marguerite, son impossible amour.

Par France Richemond, Laurent Vissière, Filippo Cenni
Chez Delcourt

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Auteur

France Richemond, Laurent Vissière, Filippo Cenni

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

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Orléans

France Richemond, Laurent Vissière, Filippo Cenni

Paru le 30/04/2026

128 pages

Delcourt

29,95 €

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