L'IA générative pour les nuls

Pour tout savoir sur le sujet qui va bouleverser notre quotidien dans les années à venir ! Par l'autrice de ChatGPT pour les Nuls Cette nouvelle édition intègre les dernières avancée dans l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner notre quotidien, car elle permet d'automatiser un grand nombre de tâches. Et par sa capacité à créer (ou générer) du contenu, qu'il s'agisse d'images, de textes ou de son, nous sommes désormais de plain-pied dans le futur ! L'autrice de ChatGPT pour les Nuls vous fait découvrir tout un univers qui va remodeler notre rapport au travail, à la création et même à la réalité qui nous entoure !