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#Roman francophone

A l'Ouest du mal

Nikki St. Crowe

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Personne n'est sauf sur la route de Brique Jaune. Dorothée n'a jamais connu que la ferme de sa tante et de son oncle. A l'exception du vague souvenir d'avoir été amenée sous leur porche un jour de tempête, elle ne sait rien de ses origines ni de la raison pour laquelle elle leur a été confiée. Lorsqu'elle est emportée par un cyclone en territoire inconnu, avec son chien Toto et sa maison, Dorothée découvre un tout nouveau monde où règnent magicien, sorcières et bêtes féroces. Et pour retourner auprès de sa famille, c'est justement au Grand et Puissant Magicien d'Oz qu'elle doit demander de l'aide. Petit à petit, la jeune femme découvre le mystérieux monde d'Oz aux côtés d'un séduisant compagnon rencontré sur la route de Brique Jaune. Pendant leur périple pour rallier la Cité d'Emeraude, Dorothée prend conscience des forces à l'oeuvre dans les Confins. Si les sorcières et l'Homme de Fer-Blanc semblent en avoir après elle, le magicien est peut-être celui dont elle devrait se méfier plus que tout...

Par Nikki St. Crowe
Chez Roncière

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Auteur

Nikki St. Crowe

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

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A l'Ouest du mal

Nikki St. Crowe trad. Marine Boutard

Paru le 29/04/2026

330 pages

Roncière

18,90 €

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Scannez le code barre 9782385663193
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