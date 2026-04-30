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Français au CE2

Coralie Charton, Valérie Digeon

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Français au CE2 avec Fil et Lulu est une méthode complète d'enseignement du Français accompagnée de livre de jeunesse sur mesure pour favoriser l'entrée dans la littérature. Sa démarche explicite amène les élèves de CE2 à lire, comprendre et écrire. La méthode est 100% conforme aux recommandations ministérielles (guide Corail). Le matériel Français au CE2 Le matériel de l'élève prolonge les activités conduites en classe autour du code et de la compréhension. ? Ce complément est composé de : 1 alphabet collectif avec les 4 écritures (2 planches de 89, 1 x 45 cm) 1 lignage collectif pelliculé (89, 1 x 22, 5 cm)

Par Coralie Charton, Valérie Digeon
Chez Accès Editions

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Auteur

Coralie Charton, Valérie Digeon

Editeur

Accès Editions

Genre

Primaire

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Français au CE2

Coralie Charton, Valérie Digeon

Paru le 30/04/2026

42 pages

Accès Editions

6,00 €

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Scannez le code barre 9782383212362
9782383212362
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