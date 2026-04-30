Français au CE2 avec Fil et Lulu est une méthode complète d'enseignement du Français accompagnée de livre de jeunesse sur mesure pour favoriser l'entrée dans la littérature. Sa démarche explicite amène les élèves de CE2 à lire, comprendre et écrire. La méthode est 100% conforme aux recommandations ministérielles (guide Corail). Le matériel Français au CE2 Le matériel de l'élève prolonge les activités conduites en classe autour du code et de la compréhension. ? Ce complément est composé de : 1 alphabet collectif avec les 4 écritures (2 planches de 89, 1 x 45 cm) 1 lignage collectif pelliculé (89, 1 x 22, 5 cm)