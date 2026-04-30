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#Roman jeunesse

Star Wars : L'Académie Jedi

Jeffrey Brown

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Dans une galaxie lointaine, c'est la rentrée à l'Académie Jedi ! Ronan part suivre sa deuxième année d'études. Mais la rentrée s'annonce mal. Ses amis l'ignorent et encore pire, il découvre qu'il n'est pas le meilleur astro-pilote de la promo. Pour aggraver les choses, les brutes de l'école essaient de l'entraîner vers le côté obscur - qui lui semble tellement plus amusant... Cette année, Roan Novachez devra affronter à de multiples épreuves : des examens de poésie mandalorienne, des robots inquiétants, des batailles de nourriture, des cours de vol spatial, des duels au sabre laser et la colère d'une fille... Le journal intime d'un apprenti Jedi, plein d'un humour décalé et tendre.

Par Jeffrey Brown
Chez Qilinn

|

Auteur

Jeffrey Brown

Editeur

Qilinn

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Star Wars : L'Académie Jedi

Jeffrey Brown

Paru le 30/04/2026

176 pages

Qilinn

9,95 €

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Scannez le code barre 9782374932187
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