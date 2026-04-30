Star Wars : L'Académie Jedi

Dans une galaxie lointaine, c'est la rentrée à l'Académie Jedi ! Ronan part suivre sa deuxième année d'études. Mais la rentrée s'annonce mal. Ses amis l'ignorent et encore pire, il découvre qu'il n'est pas le meilleur astro-pilote de la promo. Pour aggraver les choses, les brutes de l'école essaient de l'entraîner vers le côté obscur - qui lui semble tellement plus amusant... Cette année, Roan Novachez devra affronter à de multiples épreuves : des examens de poésie mandalorienne, des robots inquiétants, des batailles de nourriture, des cours de vol spatial, des duels au sabre laser et la colère d'une fille... Le journal intime d'un apprenti Jedi, plein d'un humour décalé et tendre.