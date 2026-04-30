Imagier bilingue breton-français

Voici l'outil de référence par excellence pour l'apprentissage du vocabulaire Français-breton, accessible à tous les âges. Avec plus de 1000 mots et illustrations thématiques (vie quotidienne, nature, société...), il s'impose comme un incontournable. C'est l'ouvrage idéal pour les enfants qui développent leur bilinguisme, mais aussi pour les adultes souhaitant réviser ou acquérir des bases solides. Son approche visuelle et structurée facilite la mémorisation et couvre un vocabulaire essentiel et très diversifié. Qualité graphique et richesse du contenu en font un support pédagogique familial, parfait pour l'auto-apprentissage. Ce livre est la porte d'entrée ludique vers la maîtrise des deux langues.