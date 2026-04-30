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#Essais

Imagier bilingue breton-français

Raffaella Cosco, Chiara Colagrande

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Voici l'outil de référence par excellence pour l'apprentissage du vocabulaire Français-breton, accessible à tous les âges. Avec plus de 1000 mots et illustrations thématiques (vie quotidienne, nature, société...), il s'impose comme un incontournable. C'est l'ouvrage idéal pour les enfants qui développent leur bilinguisme, mais aussi pour les adultes souhaitant réviser ou acquérir des bases solides. Son approche visuelle et structurée facilite la mémorisation et couvre un vocabulaire essentiel et très diversifié. Qualité graphique et richesse du contenu en font un support pédagogique familial, parfait pour l'auto-apprentissage. Ce livre est la porte d'entrée ludique vers la maîtrise des deux langues.

Par Raffaella Cosco, Chiara Colagrande
Chez Locus Solus Editions

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Auteur

Raffaella Cosco, Chiara Colagrande

Editeur

Locus Solus Editions

Genre

La France

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Imagier bilingue breton-français

Raffaella Cosco, Chiara Colagrande

Paru le 30/04/2026

108 pages

Locus Solus Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782368341681
9782368341681
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