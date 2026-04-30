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Propriétaires, locataires à chacun ses dépenses

Particulier editions Le, Arnaud Saugeras

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? un panorama complet de l'ensemble des questions relatives aux relations financières entre le propriétaire d'un logement nu ou meublé et son locataire : le loyer et son évolution, le dépôt de garantie et sa restitution, les charges locatives, l'entretien du logement et les travaux à réaliser, les obligations de rénovation énergétique... ? un guide très pratique enrichi d'exemples concrets et chiffrés, de modèles de lettres... pour savoir exactement qui paie quoi et agir efficacement. ? à jour des dernières évolutions législatives et règlementaires sur les rapports locatifs et des jurisprudences récentes : frais d'établissement du bail, nouveau diagnostic de performance énergétique...

Par Particulier editions Le, Arnaud Saugeras
Chez Le Particulier Editions

|

Auteur

Particulier editions Le, Arnaud Saugeras

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Logements, guides pratiques

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Propriétaires, locataires à chacun ses dépenses

Particulier editions Le, Arnaud Saugeras

Paru le 23/04/2026

178 pages

Le Particulier Editions

25,00 €

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