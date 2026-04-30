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Ca va être sport !

Jujubier

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Votre grille géante de mots fléchés pour jouer en grand et tester vos connaissances sur le sport et les jeux de France ! Testez vos connaissances sur le sport en famille ou entre amis, en suivant les flèches de cette grille unique en son genre : un format XXL (90 x 78 cm) qui se remplit... et se replie, pour des heures de plaisir en perspective. De Roland-Garros à la pelote basque, découvrez le sport sous toutes ses facettes ! Pas besoin d'être un virtuose des mots fléchés pour se lancer, tout le monde peut s'amuser et décoder les indices pour compléter la grille ! Jujubier, son créateur, ne manque pas d'humour et d'esprit pour le plus grand bonheur de tous ! Une idée cadeau originale et ludique pour les amateurs de jeux de lettres ou de sport en tout genre ! Corrigés inclus au dos de l'affiche. Niveau intermédiaire. LA PRESSE EN PARLE " A 38 ans, Julien Poirier fait partie d'une nouvelle génération de verbicrucistes qui renouvellent le genre dans le fond comme dans la forme. " Ouest-France " Si vous êtes fléchiste, je vous conseille les grilles géantes thématiques de Jujubier éditées par Le Robert, à déplier comme des cartes routières... Elles vous tiennent un bon moment ! " France Inter " Ce sont des mots fléchés géants, et en plus sublimes. " Olivia de Lamberterie, Télématin " Une vraie activité à partager entre amis des mots. " Muriel Gilbert, RTL " Design léché, ton décalé et plus inclusif, vocabulaire contemporain : certaines grilles de mots croisés et fléchés se réinventent, grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de verbicrucistes. " La Nouvelle République

Par Jujubier
Chez Le Robert

|

Auteur

Jujubier

Editeur

Le Robert

Genre

Jeux

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Ca va être sport !

Jujubier

Paru le 30/04/2026

Le Robert

8,90 €

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