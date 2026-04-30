Il était une fois

Pour l'anniversaire de Frigiel (il a déjà 20 ans ! ), Abel a enfin terminé son autobiographie, où il évoque toutes les histoires précédentes de nos héros... mais de son point de vue ! A Lanniel, on prépare une surprise pour l'anniversaire de Frigiel : une grande fête pour ses 20 ans ! Et c'est aussi l'occasion pour Abel de dévoiler enfin son autobiographie longtemps promise... où il va revenir sur son parcours et toutes les aventures avec ses compagnons. Mais, comme toujours, notre bâtisseur préféré a sa propre vision des choses... contredite parfois par ses amis.