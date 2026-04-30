Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Etoile du tigre et Sacha

Erin Hunter, Dan Jolley, James L. Barry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les aventures de Sacha et Etoile du Tigre, dans cette intégrale couleur regroupant les trois volumes Seule dans les bois , En fuite ! et Retour aux clans . Cette histoire se déroule en parallèle du cycle un de la guerre des clans. Quand Sasha, chatte domestique, est obligée de quitter son foyer, elle doit se construire une nouvelle vie solitaire dans la forêt. Cette nouvelle vie de chatte indépendante semble d'abord excitante mais elle devient rapidement solitaire. Puis elle rencontre Etoile du Tigre, le chef du Clan de l'Ombre, et se demande si elle ne serait pas mieux en rejoignant les rangs de son clan. Mais Etoile du Tigre cache bien des secrets, et Sasha n'est pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Sera-t-elle condamnée à errer seule pour toujours ? Où est sa place ?

Par Erin Hunter, Dan Jolley, James L. Barry
Chez Pocket

|

Auteur

Erin Hunter, Dan Jolley, James L. Barry

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Etoile du tigre et Sacha par Erin Hunter, Dan Jolley, James L. Barry

Commenter ce livre

 

Etoile du tigre et Sacha

Erin Hunter, Dan Jolley, James L. Barry trad. Aude Carlier

Paru le 30/04/2026

248 pages

Pocket

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357418
9782266357418
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.