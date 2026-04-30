Etoile du tigre et Sacha

Découvrez les aventures de Sacha et Etoile du Tigre, dans cette intégrale couleur regroupant les trois volumes Seule dans les bois , En fuite ! et Retour aux clans . Cette histoire se déroule en parallèle du cycle un de la guerre des clans. Quand Sasha, chatte domestique, est obligée de quitter son foyer, elle doit se construire une nouvelle vie solitaire dans la forêt. Cette nouvelle vie de chatte indépendante semble d'abord excitante mais elle devient rapidement solitaire. Puis elle rencontre Etoile du Tigre, le chef du Clan de l'Ombre, et se demande si elle ne serait pas mieux en rejoignant les rangs de son clan. Mais Etoile du Tigre cache bien des secrets, et Sasha n'est pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Sera-t-elle condamnée à errer seule pour toujours ? Où est sa place ?