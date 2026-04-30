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La Régence de Marie de Médicis

Jean-Marie Constant

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Et si la régence de Marie de Médicis (1610-1617) avait été, non un temps de faiblesse et de chaos, mais l'un des plus libres et brillants du XVII siècle ? Longtemps jugée sévèrement par la tradition historique, la régence de Marie de Médicis (1575-1642) mérite aujourd'hui un nouveau regard. Cet essai propose une réévaluation profonde de cette période charnière du XVII siècle, à la lumière de nouvelles recherches et d'interprétations inédites de sa politique. Derrière l'image d'une reine faible ou manipulée, se dessine une femme de pouvoir, héritière d'Henri IV, qui sut gouverner avec intelligence dans un moment de transition décisif. Son règne ouvre une ère de paix et de prospérité : réconciliation avec l'Espagne, reprise économique après les guerres de Religion, liberté d'expression sans précédent - ; en témoignent les centaines de pamphlets publiés sous son gouvernement. Sous son impulsion, la France se pare des fastes du baroque européen : Marie de Médicis fait bâtir le Palais du Luxembourg, chef-d'oeuvre de Salomon de Brosse, et commande à Rubens le célèbre cycle pictural qui magnifie sa vie et son pouvoir. Entre politique, diplomatie et mécénat, elle incarne une vision européenne et pacifique du gouvernement, à contre-courant d'une noblesse attachée aux valeurs guerrières et héroïques. De la gloire des Etats généraux de 1614 à sa chute provoquée par l'assassinat de Concini, cet ouvrage retrace la trajectoire d'une figure majeure de la première modernité, qui fit de sa régence un moment d'audace, de liberté et de création.

Par Jean-Marie Constant
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Jean-Marie Constant

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Renaissance

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La Régence de Marie de Médicis

Jean-Marie Constant

Paru le 30/04/2026

288 pages

Librairie Académique Perrin

22,00 €

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