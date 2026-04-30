L'île sans nom

A bord du Matamore , fier trois-mâts, en partance pour Terre-Neuve, le destin aventureux d'un jeune garçon qui rêve de bonne fortune. Par l'auteur du Testament d'Adrien . 1858, dans la région de Dieppe. Le jeune Hervé, employé de ferme, ne rêve que du grand large. Il se rend souvent au port d'où de fiers trois-mâts partent pêcher la morue dans les eaux glacées et tempétueuses de l'Atlantique Nord. Un soir, déambulant le long du quai, il sauve un vieux marin de la noyade. Le rescapé lui confie un secret : l'existence d'une île mystérieuse qui recèlerait un trésor. La proposition d'embauche du capitaine du Matamore en partance pour Terre-Neuve va sceller le destin d'Hervé. Enfin l'aventure ! A bord, les conditions de vie sont rudes, la pêche difficile, mais la solidarité un peu fruste des marins permet d'affronter tous les dangers. Jusqu'à ce jour de tempête où le jeune homme, porté disparu, va s'échouer sur une île... Un roman initiatique entre mystère, intrigues et vengeance, où souffle un puissant air marin.