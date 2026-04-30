Conflits en images

Les images de guerres, de conflits ou d'émeutes occupent une place singulière dans l'histoire des sociétés humaines. Ce sont des images qui aident à comprendre une situation et à informer, mais leur exploitation, comme leur insertion dans des récits, n'est jamais neutre. Loin de se limiter à de simples témoignages visuels, elles constituent des instruments de connaissance, de mémoire et de pouvoir, porteuses de logiques de propagande et de jeux d'influence. Par ailleurs, leurs conditions de production sont variables : acteurs politiques, sécuritaires, militaires ou civils participent à l'édification de représentations qui peuvent se montrer tantôt complémentaires, tantôt concurrentes. Par leurs circulations, elles accompagnent les conflits armés en contribuant à en façonner la narration, la perception et la réception. Elles servent à légitimer des causes ou mobiliser des populations. Elles peuvent aussi susciter des contestations, voire dissuader des belligérants. Cet ouvrage collectif fait suite au colloque international Captation, circulation et effets des images de guerres, conflits, émeutes organisé à l'Institut catholique de Paris les 23 et 24 mai 2024. Il souhaite éclairer les conditions de production, de mise en circulation et de réception de ces images. Les auteurs, pour beaucoup de jeunes chercheurs, veulent ainsi contribuer à une réflexion collective sur les mutations en cours des perceptions et de la compréhension des conflits.