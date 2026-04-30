Le guide essentiel pour accompagner votre ado dans ses relations, gérer les réseaux et construire des liens sains et épanouissants. L'adolescence transforme tout, y compris la façon d'aimer et de communiquer. Entre premiers émois, réseaux sociaux omniprésents et questionnements sur l'intimité, l'adolescent a besoin de repères clairs. Ce guide éducation affective aborde sans tabou les relations amoureuses, l'image de soi, la communication saine et la gestion des limites personnelles.
Par
Florence Lilot, Rebecca Shankland, Océane Meklemberg Chez
Nathan
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