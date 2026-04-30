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Adolove

Florence Lilot, Rebecca Shankland, Océane Meklemberg

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Le guide essentiel pour accompagner votre ado dans ses relations, gérer les réseaux et construire des liens sains et épanouissants. L'adolescence transforme tout, y compris la façon d'aimer et de communiquer. Entre premiers émois, réseaux sociaux omniprésents et questionnements sur l'intimité, l'adolescent a besoin de repères clairs. Ce guide éducation affective aborde sans tabou les relations amoureuses, l'image de soi, la communication saine et la gestion des limites personnelles.

Par Florence Lilot, Rebecca Shankland, Océane Meklemberg
Chez Nathan

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Auteur

Florence Lilot, Rebecca Shankland, Océane Meklemberg

Editeur

Nathan

Genre

Puberté, sexualité

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Adolove

Florence Lilot, Rebecca Shankland, Océane Meklemberg

Paru le 07/05/2026

48 pages

Nathan

8,90 €

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Scannez le code barre 9782095058234
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