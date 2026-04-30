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Pépouze

Claire Loup, Thomas Vieille, Clerpée

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Et si, pour une fois, c'était une chevalière qui sauvait les princesses ? Jusqu'ici, le destin des princesses consistait à attendre qu'un prince vienne les sortir de leur donjon pour les épouser. Ca, c'était avant. Désormais, Anissa s'est donné pour mission de les délivrer et de les accueillir dans son domaine, le Clos Pépouze, où l'on pratique jardinage, bricolage et surtout... l'entraide ! Evidemment, cette idée déplaît aux chevaliers de l'Ordre qui, eux, se donnent pour mission de récupérer les princesses et de se débarrasser d'Anissa, en l'envoyant à la recherche du mystérieux trésor de Merline. Et ce trésor n'a rien d'un cadeau ! Pendant qu'Anissa affronte vaillamment sorcière, troll et enchanteresse, les princesses du Clos Pépouze doivent apprendre à vivre sans capitaine à bord... mais pas sans idées ! Idéal pour toutes celles et ceux qui aiment les héroïnes fortes et les quêtes épiques ! C'EST VALIDE PAR... : " Inversant joyeusement les codes de genre des contes de fées classique, Claire Lou nous embarque dans une vertueuse très drôle et pas du tout pépouze ! Une enquête épique à découvrir des dix ans, où les femmes et les hommes cherchent leur place, au plus près de l'équité. " Canal BD

Par Claire Loup, Thomas Vieille, Clerpée
Chez Nathan

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Auteur

Claire Loup, Thomas Vieille, Clerpée

Editeur

Nathan

Genre

Aventure

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Pépouze

Claire Loup, Thomas Vieille, Clerpée

Paru le 30/04/2026

192 pages

Nathan

22,00 €

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