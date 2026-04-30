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Football, histoire d'une passion

Hugh Hornby, Rob Pratten, Lynsey Jones

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Quelle est l'origine de ce sport ? Quels grands joueurs ont marqué son histoire ? Quels sont les différents systèmes de jeu ? Découvre ce jeu de balle au pied pratiqué dans le monde entier dont la naissance remonte à la plus haute Antiquité. Découvrir les grandes équipes qui ont marqué l'histoire de la Coupe du monde. Voir tout l'équipement des joueurs, du maillot aux chaussures. Comprendre les règles de ce jeu rapide et le rôle de l'arbitre.

Par Hugh Hornby, Rob Pratten, Lynsey Jones
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Hugh Hornby, Rob Pratten, Lynsey Jones

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Les yeux de la découverte

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Football, histoire d'une passion

Hugh Hornby, Rob Pratten, Lynsey Jones trad. Alice Pétillot

Paru le 30/04/2026

72 pages

Editions Gallimard

13,90 €

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Scannez le code barre 9782075234696
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