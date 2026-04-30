Exposition de la littérature

L'on pense souvent que la littérature n'est qu'une affaire de livres, et qu'elle s'expose mal, parce qu'elle ne serait qu'écriture. Deux idées reçues que dément le nombre considérable d'expositions organisées chaque année au sujet des arts littéraires. Depuis la fin du XIXe siècle, la littérature fait l'objet d'expositions de plus en plus nombreuses et variées dans leurs formes, qu'il s'agisse de mettre en valeur de grands auteurs, des mouvements littéraires, des oeuvres ou d'investir l'exposition comme espace de création à part entière. Réunissant professionnels de l'exposition et chercheurs, ce livre très illustré est le premier à en éclairer à cette échelle l'histoire et la diversité d'enjeux grâce à des études ponctuant des témoignages de professionnels.