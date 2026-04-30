Vélos nomades

Que ce soit pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, seul, entre amis ou en famille, un livre qui accompagne le cycliste en quête d'un voyage zéro carbone au plus proche de la nature, en France et à travers l'Europe. A vélo, l'aventure commence au coin de la rue ! Conjuguant écologie, liberté et reconnexion à la nature, le voyage à vélo s'impose ! Passionné, Laurent Belando livre ici son expérience du nomadisme à vélo. Avant de partir : Choisir et tracer son itinéraire Partir en groupe, en famille ou seul La sécurité Choisir et connaitre son vélo L'atelier d'un cadreur artisanal Remplir ses sacoches et s'équiper En chemin S'orienter Bivouaquer Prendre soin de sa santé Entretenir son vélo Faire face aux imprévus Autonomie et consommation locale Voyager sans laisser de traces Itinéraires et voyageurs Idées de destination Portraits & anecdotes réussir ses photos et ses vidéos pour son carnet de voyage