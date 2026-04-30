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Pénitence et Réconciliation

Régis Doumas

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L'Eglise a connu des transformations radicales dans la mise en oeuvre du sacrement de la Réconciliation. Pendant le premier millénaire, avec la pénitence antique et, au Haut Moyen Age, avec la pénitence tarifée, il y avait, très clairement, le temps pénitentiel et, ensuite, le temps de la Réconciliation. Cela a été mis en question au XIème siècle. Alors il y a eu, d'abord, la Réconciliation, puis la pénitence. Et, en principe, c'est encore ainsi. Inévitablement cela a conduit à une dégénérescence, aujourd'hui totale, du temps pénitentiel. Dans ce livre il est proposé une démarche très concrète, mais aussi une réflexion de fond sur le sens de la pénitence et de la Réconciliation. Le livre se lit bien grâce au renvoi à toutes sortes de paraboles, bibliques et modernes, et à des textes majeurs de l'Ecriture, souvent commentés en détail. Il est le fruit du travail théologique d'un patrologue, qui a été, surtout, curé de paroisse. Ce petit livre est la reprise d'une conférence faite aux prêtres du diocèse d'Avignon dans le cadre de la formation permanente et de la même conférence faite à mon équipe Notre-Dame pendant notre week-end spirituel annuel. C'est dire que les deux publics sont concernés et, j'ajoute, solidairement concernés.

Par Régis Doumas
Chez Parole et silence

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Auteur

Régis Doumas

Editeur

Parole et silence

Genre

Théologie

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Pénitence et Réconciliation

Régis Doumas

Paru le 28/05/2026

100 pages

Parole et silence

10,00 €

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