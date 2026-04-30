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Jean Merlin

Daniele Boulay

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En 1976, Jean Merlin arrivait à Paris. Embauché à la Mairie du 18ème, il prit ses fonctions de secrétaire administratif, puis chef de service des visiteurs enquêteurs. Discret, inconnu du public, Jean était un travailleur social et un syndicaliste, se consacrant à son métier. Ce qui donnait sens à sa vie c'était : "aider les personnes en difficulté". Durant le terrible hiver 1984, Jean fut frappé de voir tant de gens qui mourraient de froid et de faim. Comment aider ces malheureux, les pauvres qu'il rencontrait si souvent dans son métier, dans sa paroisse de Notre Dame de Clignancourt ? Homme de foi, il sera ordonné diacre. Il donnera sa vie en essayant de toutes ses forces, de tout son coeur, de relever les plus pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, en les aidant, en les gardant en permanence dans sa prière. Avec simplicité, fermeté et enthousiasme, il entraina un grand nombre de personnes et fonda l'association "Solidarité Clignancourt" qui deviendra "Solidarité Jean Merlin" . Sa seule ressource fut celle de vivre l'Evangile. De serviteur de Dieu, il se fera serviteur des hommes. Son regard se tourna principalement vers les plus pauvres quels qu'ils soient, afin de croiser, au travers de leurs regards, celui du Christ. La commission d'enquête diocésaine pour la canonisation du serviteur de Dieu Jean Merlin a clos son travail le 14 janvier 2024. Ces travaux ont permis de rassembler les nombreux témoignages sur un homme à l'itinéraire surprenant.

Par Daniele Boulay
Chez Parole et silence

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Auteur

Daniele Boulay

Editeur

Parole et silence

Genre

Témoins

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Jean Merlin

Daniele Boulay

Paru le 28/05/2026

150 pages

Parole et silence

14,00 €

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