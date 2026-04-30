"Rabbouni, fais que je voie !"

"L'Evangile de Marc, offre un itinéraire catéchuménal qui conduit le disciple à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. C'est un itinéraire de foi, qui se développe graduellement à l'école de Jésus. Les disciples sont les premiers acteurs de ce parcours de découverte, mais il y a aussi d'autres personnages, Bartimée est l'un d'eux. Sa guérison représente l'homme qui a besoin de la lumière de Dieu, la lumière de la foi, pour connaître vraiment la réalité et marcher sur le chemin de la vie. Il est essentiel de se reconnaître aveugles, de reconnaître qu'on a besoin de cette lumière, sans quoi on reste aveugle pour toujours" . Ce livre regroupe sous mode de commentaire suivi les homélies prononcées par pape Benoît XVI à partir de l'évangile de saint Marc.