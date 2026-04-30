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40 Jours de méditation sur l'Eucharistie

Richard Chamande

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Ce livre est un parcours spirituel quotidien qui invite à entrer au coeur du mystère eucharistique à travers une véritable retraite structurée, accessible aussi bien pour un cheminement personnel que pour une démarche communautaire. Cet ouvrage propose quarante méditations guidées qui conjuguent réflexion spirituelle profonde, Parole de Dieu, enseignement de l'Eglise, sagesse des saints, questions d'approfondissement, récits inspirants, temps authentiques de prière, mise en pratique concrète et examen de conscience en fin de journée. Loin d'être un simple traité ou un guide thématique, ce livre est un compagnon vivant et progressif, solidement enraciné dans la tradition vivante de l'Eglise et attentif aux défis pastoraux contemporains. Il explore les multiples dimensions de l'Eucharistie : mémorial du sacrifice du Christ, présence réelle et transformative, source de vie et de renouveau intérieur, gage d'espérance et de vie éternelle, communion fraternelle et élan missionnaire, mystère de louange et d'adoration.

Par Richard Chamande
Chez Parole et silence

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Auteur

Richard Chamande

Editeur

Parole et silence

Genre

Prière et spiritualité

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40 Jours de méditation sur l'Eucharistie

Richard Chamande

Paru le 28/05/2026

300 pages

Parole et silence

20,00 €

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Scannez le code barre 9782889596522
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