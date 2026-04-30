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Les 100 proverbes les plus inspirants du monde

Laurence Caracalla

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- Découvrez les origines, les significations et le contexte dans lequel les 100 proverbes du monde entier peuvent être utilisés. - L'amour, l'amitié, la loyauté, la sagesse, la nature, l'environnement, la famille, la courtoisie, la vieillesse ou le travail centralisent au sein de toutes les communautés, les pays, les peuples ou les cultures les plus merveilleux proverbes - Ces proverbes stimulent l'imagination, l'évasion, la réflexion philosophique. Ils sont aussi un moyen d'appréhender la culture de différents pays sous un autre angle.

Par Laurence Caracalla
Chez Le Figaro Editions

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Auteur

Laurence Caracalla

Editeur

Le Figaro Editions

Genre

Dictionnaires des citations

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Les 100 proverbes les plus inspirants du monde

Laurence Caracalla

Paru le 30/04/2026

144 pages

Le Figaro Editions

9,90 €

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