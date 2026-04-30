L'ombre du passé

Un ultime obstacle sépare les héritières des royaumes de Branévia du temple d'Aurora : les dangereux marais entourant le Chêne bleu. Ils pullulent de nymphaeas monetias, des nénuphars dégageant des vapeurs toxiques pour les licornes... Les héritières progressent donc lentement dans cet étrange endroit, sans aucune protection. Plus inquiétant encore, une nuée de papillons se presse autour d'elles. Céleste se voit bientôt assaillie de vieux souvenirs qui pourraient bien changer le cours de leur quête...