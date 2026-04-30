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L'ombre du passé

Kid Toussaint, Veronica Alvarez

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Un ultime obstacle sépare les héritières des royaumes de Branévia du temple d'Aurora : les dangereux marais entourant le Chêne bleu. Ils pullulent de nymphaeas monetias, des nénuphars dégageant des vapeurs toxiques pour les licornes... Les héritières progressent donc lentement dans cet étrange endroit, sans aucune protection. Plus inquiétant encore, une nuée de papillons se presse autour d'elles. Céleste se voit bientôt assaillie de vieux souvenirs qui pourraient bien changer le cours de leur quête...

Par Kid Toussaint, Veronica Alvarez
Chez Le Lombard

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Auteur

Kid Toussaint, Veronica Alvarez

Editeur

Le Lombard

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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L'ombre du passé

Kid Toussaint, Veronica Alvarez

Paru le 30/04/2026

80 pages

Le Lombard

14,95 €

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Scannez le code barre 9782808217743
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