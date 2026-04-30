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Le Québec à moto

Odile Mongeau, Hélène Boyer

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Le Québec à moto, guide pour les amateurs de plein air et motocyclistes. Contient des propositions de circuits à travers le Québec et de nombreux renseignements pratiques. e Québec à moto, rédigé par deux motocyclistes aguerries, propose 58 itinéraires de courte ou longue durée pour un voyage à moto au Québec, incluant trois circuits qui se rendent jusque dans le nord-est des Etats-Unis. Le guide Le Québec à moto, entièrement en couleurs, vous fait emprunter tantôt de sympathiques routes secondaires, tantôt de pittoresques chemins de campagne. On y présente des suggestions de haltes pour les visites, les repas et parfois l'hébergement, tandis que des cartes régionales et des présentations schématiques de chaque balade permettent de vous orienter en un clin d'oeil et de profiter au mieux de votre escapade de mototourisme ! Vous y trouverez également un carnet de bord pour noter les temps forts de vos virées à moto, ainsi que tout ce qu'il faut savoir sur la sécurité, la préparation des excursions, l'équipement et l'historique de la pratique de la moto au Québec. Le guide comprend également un carnet de services détaillé, incluant les coordonnées des concessionnaires de motocyclettes des différentes régions. Le guide idéal pour la randonnée à moto au Québec !

Par Odile Mongeau, Hélène Boyer
Chez Ulysse

|

Auteur

Odile Mongeau, Hélène Boyer

Editeur

Ulysse

Genre

Canada - Québec

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Le Québec à moto

Odile Mongeau, Hélène Boyer

Paru le 13/05/2026

304 pages

Ulysse

23,99 €

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