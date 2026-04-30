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Fiscal

Yves de La Villeguérin

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Partenaire indispensable du praticien au quotidien, cet ouvrage est structuré en 3 parties : - "Entreprise" : aborde les règles relatives aux impôts sur les résultats, à la TVA, aux impôts locaux et aux diverses taxes à la charge des entreprises - "Particulier et patrimoine" : traite les règles applicables à l'impôt sur le revenu et aux impôts sur le patrimoine - "Formalités et procédures" : développe les obligations déclaratives, les règles relatives au contrôle, au contentieux et au paiement des impôts des entreprises et des particuliers Chaque étude permet d'accéder efficacement à la solution recherchée et de mesurer les incidences pour tous les types d'impôts. Les opportunités offertes par la réglementation fiscale sont mises en évidence par le biais de développements sur la stratégie fiscale et de conseils pratiques. Une liste complète de ces études et une table alphabétique détaillée offrent deux modes d'accès rapide à l'information.

Par Yves de La Villeguérin
Chez Groupe Revue Fiduciaire

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Auteur

Yves de La Villeguérin

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit fiscal

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DOSSIER - Fureur ! Passion ! Eléphants ! : Salammbô, l'exposition

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Fiscal

Yves de La Villeguérin

Paru le 07/05/2026

Groupe Revue Fiduciaire

89,10 €

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